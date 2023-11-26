ناصر العنزي



أهدر السالمية جملة من الفرص وخرج متعادلا مع القادسية 1-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب محمد الحمد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري زين الممتاز ، ليبقى القادسبة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف الكويت المتصدر ب 17 نقطة ، في حين رفع السالمية رصيده إلى 13 نقطة .



سجل القادسية هدفا مبكرا في الشوط الأول ثم ترك الملعب لضيفه السالمية الذي ضل الطريق إلى المرمى رغم الفرص الكثيرة التي سنحت له ، وجاء هدف الأصفر عن طريق التونسي يوسف بن سودة الذي حول كرة ابراهيما تانديا بكعب قدمه مسجلا هدفا جميلا في الذقيقة الثالثة ، وبعدها فرط لاعبو السالمية ايساكا وسيبا وسيزار في فرص ثمينة وهم على أمتار من مرمى الحارس علي جراع ، كما أنقذ لاعب القادسية عبدالله مطاوع فريقه من هدف محقق عندما أبعد كرة اليكس ليما الرأسية من على خط المرمى ، ويتحمل لاعبو السالمية وحدهم إضاعة فرصة التعادل والتقدم أيضا بعدما أحسن مدربه محمد المشعان في إيجاد تشكيلة "هجومية " غير ان سوء التنفيذ لازم لاعبيه.



ومن جانبه فإن مدرب القادسية محمد ابراهيم دفع بالثلاثي محمد صولة ويوسف بن سودة ونايف زويد في المقدمة لكنهم لم يتمكنوا من اختراق دفاع الخصم في حين دفاع الأصفر الذي تواجد به فيصل الشطي ويوسف الحقان وخالد ابراهيم وعبدالعزيز نصاري كان في حالة غير جيدة وسمح لخصمه بتهديد مرماه وبالفعل الأصفر محظوظ بعدم دخول الكرة مرماه.



وفي مطلع الشوط الثاني واصل السالمية اهدار فرصه أبرزها كرة اليكس ليما المرتدة من العارضة ، واستعان محمد ابراهيم بقائده بدر المطوع لكن حال القادسية لم يتغير كثيرا بعدما مالت السيطرة للسالمية والذي أصر لاعبوه على إضاعة الفرص بعدما مرت الكرة من أمام اوسينو سيزار وهو على بعد خطوتين من المرمى ، وبعد جهد أنصفت الكرة السالمية وأدرك التعادل من ركلة جزاء صحيحة نفذها أليكس ليما بنجاح "90" وكاد خالد ابراهيم ان يسجل هدف التقدم لولا ان كرته مرت فوق العارضة 95.



أدار المباراة الحكم المجري ستيفان فاد وجاءت قراراته في محلها بمتابعة سليمة من حكم الڤار ،وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدرب السالمية محمد المشعان "97".