توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تتحسن تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء و تظهر بعض السحب العالية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 16 درجة مئوية.