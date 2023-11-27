عبدالعزيز الفضلي

جرى صباح اليوم الاثنين، افتتاح أول مدرسة مسائية تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية للمرحلتي المتوسطة والثانوية لنزلاء المؤسسات الإصلاحيه - رجال

وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية مريم العنزي، في كلمة لها خلال حفل افتتاح المدرسة الذي حضره عدد من قيادات وزارة الداخلية: "يسعدني أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة المباركة، وهـي افتتاح مركـز مسـائي لتـدريس نزلاء المؤسسات

الإصلاحية المناهج المقررة بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. وهذا المركز هو ثمرة من ثمار الجهود التـي تبـذلها وزارة التربيـة بالتعـاون مـع الإدارة العامـة للمؤسسات الإصلاحية في سبيل تحقيق رسالتها النبيلـة، وهي توفير فرص التعليم الجيد والمتكافئ لجميع أبنـاء

هذا الوطن، دون استثناء أو تمييز"، مشيرةً الى "إننا نؤمن بأن التعليم هـو حـق أساسي لكـل إنسـان، وهو مفتاح التنمية والتقدم والسلام في المجتمعات".

واضافت: ندرك بـأن بعض أبنائنـا قـد انحرفـوا عـن الطريق الصحيح، ووقعوا في أخطاء وجرائم، ودخلـوا في المؤسسات الإصلاحية، وهذا لا يعنـي أنـهـم فـقـدوا حقهم في التعليم والتأهيل والاندماج في المجتمع. بـل على العكس، فإنهم بحاجة ماسة إلى الرعاية والمتابعة والتوجيـه والتشجيع، ليستطيعوا تجـاوز ماضـيـهم المؤلم، وبناء مستقبلهم المشرق، موضحةً انه لهذا الغرض، قامت وزارة التربيـة ممثلـة فـي قطـاع

التنمية التربوية والأنشطة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمانة العامة للأوقاف بإنشاء وتجهيز هذا المركز المسـائي، الذي يهدف إلى تقديم خدمات تعليميـة متميزة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتمكينهم مـن متابعـة دراسـتهم واستكمال مـراحلهم التعليميـة، والحصول على شهاداتهم الرسمية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتحسين سلوكهم ومـواقفهم، وتعزيـز قـيمهم ومبـادئهم، وتحقيـق طموحاتهم وأحلامهم.

واكدت العنزي إن تحقيق التعليم في هذه المؤسسات يقوي فرص إعـادة تأهيلهم ويساهم في تخفيف الانتكاسـات بعـد الإفراج، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة يعكس التزام المجتمع بمفهـوم العدالة الاجتماعيـة وإعـادة التأهيل.