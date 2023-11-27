افتتحت قوة الإطفاء العام دورة البحث والإنقاذ التخصصية الأولى في مبنى تدريب البحث والإنقاذ، وقد شارك فيها عدد من ضباط وضباط صف من مركز البحث والإنقاذ في القوة.



وتهدف الدورة إلى رفع كفائة المتدربين بالتعامل مع جميع الحوادث النوعية و الحالات الخاصه بالبحث والإنقاذ على المستويين المحلي والدولي.



وتضمنت الدورة التدريبية إلى التعرف على أفضل طرق البحث و الإنقاذ في حالات الطوارئ.



حضر افتتاح الدورة مدير إدارة المهام الخاصة العميد سعد طه ياسين ورئيس مركز البحث والإنقاذ وضابط اتصال البحث والإنقاذ الدولي العقيد أيمن محمد عبدالوهاب.