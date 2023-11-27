قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الإسرائيليين «وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات» إلى قطاع غزة.



وعبر كيربي، في تصريحات لشبكة «إي.بي.سي» الإخبارية، عن أمله في أن توافق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الاثنين، وذلك بهدف إطلاق سراح مزيد من المحتجزين في غزة.



وقال إن العدد الحقيقي للرهائن المحتجزين في قطاع غزة غير معروف، متوقعا أن هناك 200 رهينة أو أكثر.



وأضاف أن «حماس» لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم، لافتا إلى أن مسؤولية تعقب هؤلاء الرهائن تقع على عاتق هذه الحركة.



وتابع كيربي «نود أن تمتد الهدنة المؤقتة لفترة أطول حتى نتمكن من إخراج جميع الرهائن».



وأشار إلى أن «حماس» قالت إنها مهتمة بالمضي قدما في تمديد الصفقة، وعليها الإفراج عن 10 رهائن يوميا.