

عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع جداول مواعيد امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف العاشر والصف الحادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2024/2023.



وأوضحت المطوع أنه بناء على قرار مجلس التوجيهات العامة تمت إضافة 15 دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد الأوراق، كما تمت إضافة مدة نصف ساعة (لطلبة صعوبات التعلم) لجميع المواد.



والجدير بالذكر أن الاختبارات تنطلق يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وتستمر حتى تاريخ 15 يناير 2024.