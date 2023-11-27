مدّ يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد

الدعوة إلى استمرار المساعي الرامية لوقف إطلاق النار حقناً لدماء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة المجازر الإسرائيلية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمه، وتنفيذا للتوجيهات السامية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.



وبهذه المناسبة، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، مؤكدا أن هذه المكرمة الأميرية إنما هي ترسيخ لما جبل عليه حكام الكويت من قيم التسامح والتسامي.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد علي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 الجاري.



من جانب آخر، جدد مجلس الوزراء حرصه علي مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بإعلان دولة قطر الشقيقة نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية والتي أسفرت عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة للاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة، داعيا إلى استمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



المجلس أبّن يوسف الرشيد: نقدّر إسهامات الفقيد الوطنية وجهوده المخلصة في السلك القضائي وخدمة بلده



أبّن مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق المرحوم يوسف غنام الرشيد الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء الماضي، مستذكرا بكل تقدير إسهامات الفقيد الوطنية وجهوده المخلصة في السلك القضائي وخدمة بلده، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.