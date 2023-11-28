القاهرة - محمد سامي



تمكن الزمالك من كسر عقدة تحقيق نتائج سلبية في انطلاقة دور المجموعات بالبطولات الأفريقية في السنوات الخمس الأخيرة، بتحقيقه فوزا صعبا على ضيفه أبو سليم الليبي بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة (73) في مستهل منافسات المجموعة الثانية من الكونفيدرالية الأفريقية، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر ساغرادا الأنغولي الفائز على سوار كوياه الغيني 2-0. وصرح المدير الفني للزمالك معتمد جمال عقب المباراة: «كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر، لكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، المنافس اعتمد على التكتل الدفاعي مما أدى لصعوبة المباراة».



وفي إطار نفس الجولة من بطولة الكونفيدرالية، تغلب مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0، وسجل هدف الفوز اللاعب غنام محمد في الدقيقة (76). ودون توقف، استأنف الزمالك وفيوتشر تدريباتهما دون راحة استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في الجولة السابعة من الدوري المصري المقرر لها غدا الأربعاء على ستاد السلام، وفي إطار نفس الجولة، يلاقي الأهلي نظيره سموحة اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، إذ يحتل «الأحمر» الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما يحل سموحة في المركز 12 بـ 8 نقاط.



وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قد قررت نقل لقاء الأهلي وسموحة إلى ملعب المقاولون العرب بدلا من ستاد السلام بناء علي طلب الأهلي بعد شكوى المدير الفني السويسري مارسيل كولر للفريق من سوء أرضية الملعب.



ويغيب عن قائمة الأهلي الثنائي أنتوني موديست الذي اشتكى من آلام بالعضلة الضامة. وفي الإطار نفسه، يلتقي في الخامسة مساء بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 13 نقطة والإسماعيلي في المركز 14 برصيد 4 نقاط علي ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.