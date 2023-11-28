كال مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديح للاعبه البرازيلي رودريغو جويس عقب الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة قادش ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.



وقال أنشيلوتي: «لقد عاد رودريغو وصنع الفارق، وسارت المباراة بشكل جيد».



وبسؤاله عن الفارق بين لونين وكيبا، كشف: «المهم هو أن لونين كان مستعدا عندما أصيب كيبا، ولكن حين يعود الأخير سيلعب أساسيا وأتوقع ذلك ضد غرناطة».



واستكمل: «أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية حتى الآن، وفزنا بالعديد من المباريات، والآن نمر بلحظة مهمة هذا الموسم حتى عيد الميلاد، ومباراة قادش منحتني الكثير من الثقة لكل ما سيأتي».



وأتم: «أردت أن أمنح رودريغو قسطا من الراحة، لكن إبراهيم دياز عانى من مشكلة في الأمعاء، لذلك حصل البرازيلي على الفرصة وكنت محظوظا جدا».



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز السادس عشر. وبدأ ريال اللقاء بأفضل طريقة بعدما وضعه رودريغو في المقدمة بهدف رائع، حيث تلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق الكرة قوسية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما (14).



وبهذا الهدف وجد البرازيلي طريقه إلى الشباك في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في 183 مباراة خاضها في جميع المسابقات بألوان النادي الملكي وفق «أوبتا» للإحصاءات. وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 64 حين كرر رودريغو مشهد الهدف الأول في طريقه تسجيله هدف التعزيز قبل أن يلعب لاحقا دور الممرر في الهدف الذي سجله الإنجليزي جود بيلينغهام إثر هجمة مرتدة سريعة (74).



إيطاليا



عاد إنتر من معقل غريمه يوفنتوس بالتعادل 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما أبقاه في الصدارة بفارق نقطتين عن «السيدة العجوز».



ورغم توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 6 على الصعيدين القاري والمحلي، كانت العودة من «أليانز ستاديوم» بمنزلة انتصار لفريق المدرب سيموني إينزاغي لأنه بقي متصدرا أمام غريمه الذي توقف أيضا مسلسل انتصاراته المتتالية عند 5 لكن جميعها في الدوري بما أنه غائب عن المشاركة القارية.



وافتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش، لكن الفرحة لم تدم طويلا لأن لاوتارو مارتينيز سجل هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم والخامس عشر في 16 مباراة ضمن جميع المسابقات (33).



من جهته، أصر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا، وقال: «لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامه مساحات لشغله، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة له».



وأضاف: «كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة».



وظل أليغري يردد أن فريقه لا يستهدف الفوز بلقب الدوري عكس ما صرح به لاعبه أدريان رابيو.



وقال: «هدفنا هو إنهاء الموسم بالمربع الذهبي».



من جانبه، أكد مدرب سيموني إينزاغي، أن فريقه نجح في انتزاع نقطة ثمينة من يوفنتوس، على الرغم من صعوبة التسجيل في شباك المنافس بعد تقدمه.



وأضاف: «الفريق حافظ على تركيزه وسجلنا هدف التعادل الرائع، لم نصنع الكثير بالشوط الثاني لكن أمام يوفنتوس القوي حصلنا على نقطة التعادل، أردنا القدوم إلى هنا والفوز، وبالنظر لكيفية سير الأمور، فإن النقطة تعتبر إيجابية».



فرنسا



عاد نيس إلى نغمة الانتصارات وانتزع فوزا صعبا على حساب ضيفه تولوز 1-0 ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل النيجيري تيريم موفي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 ليهدي نيس الذي لايزال الفريق الوحيد دون خسارة، النقاط الـ 3 ليعزز مركزه الثاني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان متصدر الترتيب.