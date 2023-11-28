أبدى مدرب مكان الهولندي إريك تن هاغ سعادته بالفوز على إيفرتون (3-0) ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز



وقال تن هاغ عقب المباراة عن مقصية لاعبه غارناتشو الذي افتتح الثلاثية: «ربما يكون هدف الموسم، من بداية اللعبة وليس التسجيل فقط.. كانت جيدة جدا، والنهاية رائعة». وأضاف: «كنا متساهلين للغاية في البداية.. لقد انتقدت الفريق بين الشوطين، حيث اعتقدوا أنهم فازوا بالفعل.. لا يمكنك فعل ذلك، عليك أن تلعب 100 دقيقة.. وفي الشوط الثاني قدمنا أداء جيدا جدا».



وتابع: «لقد سجل مهاجمونا الثلاثة، هذا ما نحتاجه وسيساعدنا ذلك كفريق».



وحول مدى حاجة لاعبه ماركوس راشفورد، إلى هدف، قال: «كثيرا.. كما ترى أيضا مدى روعة القائد برونو.. لقد قيم أن زميله يحتاج هذا الهدف، وترك له ركلة الجزاء، خاصة أن لديه ثقة في راشفورد، الذي ينفذ ضربات الجزاء بشكل جيد».



وختم: «كفريق، أنت بحاجة إلى ذلك، القادة الذين يدعمون بعضهم، علينا أن نسير خطوة بخطوة، هذه خطوة واحدة».