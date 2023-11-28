يضع فريقا باريس سان جرمان وميلان نصب عينيهما هدف الخروج أحياء من «مجموعة الموت» وبلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يأمل برشلونة ضمان تأهله بعدما عقد مهمته بخسارة قارية أولى هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الخامسة.



وحجزت ستة أندية بطاقتها إلى ثمن النهائي وهي: بايرن ميونيخ (المجموعة الاولى)، ريال مدريد (الثالثة)، إنتر وريال سوسييداد (الرابعة) وحامل اللقب مان سيتي ولايبزيغ (السابعة).



في المجموعة السادسة، ومع فارق نقطتين فقط بين ميلان الثالث ودورتموند المتصدر (7 مقابل 5)، يدرك «روسونيري» أن الفوز على ملعبهم «سان سيرو» سيجعلهم في موقع جيد للتأهل إلى ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا.



كما يملك دورتموند فرصة الحسم في حال فوزه على ميلان، في حين أن فوز سان جرمان على مضيفه نيوكاسل سيضمن بطاقة العبور للفريقين الألماني والفرنسي.



ويعول ميلان، بطل أوروبا 7 مرات، على مهاجمه المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (37 عاما) الذي برز كرجل «المناسبات الكبيرة» منذ انضمامه إلى الفريق اللومباردي قبل عامين.



سجل جيرو 8 أهداف هذا الموسم وأعاد إحياء آمال فريقه ببلوغ ثمن النهائي، بفضل هدفه الوحيد حتى الآن في المسابقة القارية الأم من رأسية هزت شباك سان جرمان في الفوز 2-1 في المرحلة الماضية.



ويفتقد ميلان نجمه البرتغالي رافايل لياو بسبب إصابة في أوتار ركبته، ما يضع جيرو أمام ثقل طموحات فريقه الهجومية في مباراة قد تحدد موسمه.



في المقابل، يقدم دورتموند صورة إيجابية قاريا في حين تتأرجح نتائجه محليا حيث يحتل المركز الرابع مع 24 نقطة متأخرا بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر. أنهى سلسلة من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز بقلبه تأخره بهدفين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2.



وفي حين لم تهتز شباك فريق «الأصفر والأسود» سوى مرتين في أربع مباريات في دوري الأبطال، لا ينعكس هذا النجاح في الدوري، حيث بلغ معدل الأهداف في شباكه 1.5 في المباراة.



انتهت مباراة الذهاب بين دورتموند وميلان بالتعادل السلبي في أكتوبر، ومن المرجح أن يعني التعادل أو الخسارة مرة أخرى أن الفريق الألماني بحاجة للفوز على سان جرمان في عقر داره في ديسمبر من أجل التأهل.



في المقابل، يسعى سان جرمان للثأر من نيوكاسل الذي أسقطه على ملعبه «سانت جيمس بارك» 1-4 في الجولة الثانية، حيث إن خسارة جديدة أمام فريق المدرب إدي هاو ستترك رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في مهب الريح وفي صراع شرس على بطاقة التأهل في الجولة السادسة الختامية.



ومني باريس بهزيمتين في آخر ثلاث مباريات في دور المجموعات هذا الموسم، وهو عدد الهزائم نفسه الذي تعرض لها في مواجهاته الـ18 السابقة في هذا الدور.



في المجموعة الخامسة، بإمكان أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 8 نقاط أن يلتحق بركب الأندية المتأهلة في حال فوزه على مضيفه فينورد الهولندي الثالث (6).



بدوره، سيكون لاتسيو الثاني مع 7 نقاط أمام فرصة حسم التأهل في حال فوزه على ضيفه سلتيك الاسكتلندي متذيل الترتيب مع نقطة واحدة وخسارة فينورد أمام أتلتيكو.



واستغل أتلتيكو خسارة فينورد أمام لاتسيو 1-3 في المرحلة الماضية وفوزه الساحق على سلتيك 6-0 للارتقاء للمركز الأول.



ويسعى مان سيتي الذي يتابع بنجاح الدفاع عن لقبه لحسم الصراع على المركز الاول في المجموعة السابعة التي يتصدرها بالعلامة الكاملة (12 نقطة) عندما يستضيف وصيفه لايبزيغ الألماني (9) الذي بدوره عبر للدور التالي.



ويحتدم الصراع في المجموعة الثامنة بعدما بدا أن برشلونة يسير بسهولة لبلوغ ثمن النهائي بفوزه بمبارياته الثلاث الاولى، إلا ان خسارته أمام شاختار الأوكراني 0-1 في المرحلة الماضية عقدت مهتمه ليتساوى مع وصيفه بورتو البرتغالي الفائز على أنتويرب البلجيكي 2-0، وذلك قبل مواجهتهما النارية في كاتالونيا.



وتبدو مهمة شاختار الثالث مع 6 نقاط سهلة على الورق عندما يستضيف صاحب القاع أنتويرب الذي تعرض لأربع هزائم تواليا ويخلو رصيده من النقاط.