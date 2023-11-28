بيروت ـ منصور شعبان



طالب «لقاء سيدة الجبل»: «نواب الأمة بعقد جلسة نقاش علنية تطرح بوضوح شرعية وجدوى بقاء حزب الله وسلاحه خارج الطائف والدستور والقرارات الدولية 1559و1680 و1701»، ووضعهم «أمام مسؤولية وطنية تتمثل بضرورة حماية لبنان من خطر الاحتلال الإيراني الذي يقوض سيادته علنا ويهدد وحدته وكيانه»، واعتبر ان «حماية لبنان ليست فقط من اعتداء اسرائيل عليه، انما أيضا من خلال سحب الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لضرب لبنان».



وأصدر «اللقاء»، في نهاية اجتماع حضوري وافتراضي، نداء اتهم فيه حزب الله بممارسة سياسة الشيء ونقيضه «فهو مشارك في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومساهم في الوقت ذاته بتغييبها واختصار عملها كساعي بريد بين المبعوثين الخارجيين والضاحية الجنوبية أي مركز القرار».



ولفت «اللقاء» الى أن الحزب «يدعي دعمه لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني ويضع نفسه فوق القانون وفوق الدستور، ويتغنى بشراكته مع الجيش اللبناني ويلغي وظيفته كضامن للحدود اللبنانية ولأمن اللبنانيين. ووقع على القرار 1701 في العام 2006 كونه مشاركا في الحكومة آنذاك، واستبدله بقواعد الاشتباك بالتفاهم مع العدو الإسرائيلي، ويدعي بأنه حزب لبناني منتخب في المجالس الاختيارية والبلدية والنيابية ومشارك في الوزارات، بينما في الحقيقة يشكل الذراع العسكري لاحتلال إيران للبنان».



وتوجه اللقاء الى اللبنانيين قائلا «نحن أمام لحظة وطنية خطيرة، لان لبنان مهدد إما بالحرب الإسرائيلية أو بالتفاهم الإيراني ـ الإسرائيلي على استقلاله».



وقدر «اللقاء»: «جهود نواب المعارضة الذين يعلنون تمسكهم بالشرعيات الوطنية والعربية والدولية»، معتبرا انهم «مسؤولون أمام الله والتاريخ عن مساءلة علنية داخل مجلس النواب وأمام دوائر القرار العربية والدولية حول سلاح حزب الله ومستقبل الجمهورية اللبنانية والجيش اللبناني»، وطالبهم بـ «اطلاع اللبنانيين ماهية وظيفة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ودوره داخل الجمهورية اللبنانية».