بيروت - داود رمال



اعتبر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من اجل المتوسط الذي انعقد في برشلونة انه «لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات سلام بلا أفق زمني، لأنها ستؤدي الى مزيد من المشاكل».



ورأى ان «المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة».



وأكد اننا «نحتاج بسرعة الى هندسة قرار في مجلس الامن الدولي يحقق تطلعات الجانبين وهو الاستقلال للفلسطينيين والامن لاسرائيل، لان السلام الفلسطيني - الاسرائيلي سيكون له أثر الدومينو».



وأشار الى ان «العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم».