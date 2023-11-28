القاهرة - خديجة حمودة



يخطر المرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بأسماء ممثليهم واللجان الانتخابية في الخارج التي يطلب تعيينهم فيها، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، وذلك بحد أقصى بعد غد.



ويتضمن القانون على أنه لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع به مقر البعثة الديبلوماسية.



وطلبت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 25 أكتوبر الماضي وفقا للقرار رقم 26 لسنة 2023 من كل مرشح للانتخابات الرئاسية بإخطار الهيئة قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع وتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.



وأشار قرار الهيئة إلى أنه سيتم بدء عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين، وتحرر كل لجنة محضرا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع تثبت المحضر من رئيس اللجنة وأمينها الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.



ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساء وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آراءهم.



ويجري تصويت الخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الديبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.



ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.