بيروت ـ عامر زين الدين



أبدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط تشاؤما كبيرا حيال المرحلتين الراهنة والمقبلة، معتبرا أن ما «حصل منذ 7 أكتوبر في فلسطين المحتلة هي جولة، ولم تتوقف الحرب ولن تتوقف»، مستغربا القول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق والبديل منه سيكون أكثر تطرفا، واستبعد «أي حل سياسي ولا حتى إمكانية قيام للدولتين»، معتبرا ان «حماس توجهت إلى إيران، فأتى الإيراني ونصب نفسه زعيما على الفلسطينيين واللبنانيين والغير».



وقال جنبلاط «فلنشدد على الحوار الداخلي وبالنسبة لرئاسة الجمهورية المستعصية ننتخب أي رئيس، للبقاء على الحد الأدنى من الوجود»، وتساءل «أيعقل أننا غير قادرين على التمديد لقائد الجيش الحالي، لأن البعض في الداخل لا يريد هذا التمديد؟».



وتناول جنبلاط في حديث لـ «تلفزيون الثورة» اللبناني جبهة الجنوب، بالقول «قواعد الاشتباك مدروسة من الجهتين، وفي معلوماتي المتواضعة، إيران وحزب الله لا يريدان الحرب، وليس سهلا على حزب الله الدخول بحرب وأن يتهجر الشعب الجنوبي بكل طوائفه، لكن ربما نتنياهو وجنرالات إسرائيل يريدون افتعال الحرب وتوريط أميركا، في ظل وجود أساطيل تحمي إسرائيل، وقد تتدخل في حال ورطت إسرائيل أميركا. فتح الحرب سهل لكن وقفها صعب، ولا أحد يعرف كيف تتوقف».



وأضاف «تحييد لبنان مستحيل، لا أحد يريد الحرب، الناس خائفة لذلك أتمنى ألا نستدرج إلى الحرب وحزب الله قد يقرره لكن ثمة أيضا إسرائيل، وهذه المرة ستكون الحرب مدمرة لأقصى درجة، في العام 2006 كانت السعودية وقطر والغير، اليوم الوضع مغاير».