فاز خافيير مايلي برئاسة الأرجنتين ـ وهو المرشح المؤيد لاستخدام الدولار بديلا عن العملة المحلية «البيزو» ـ والانضمام إلى الدول الأخرى التي فعلت الشيء نفسه، وأشار المحللون إلى أنه لن يكون من السهل تنفيذه، حيث لايزال الدعم ضعيفا في الكونغرس الأرجنتيني. ولكن إذا نجحت، فإنها ستصبح أكبر اقتصاد يتحول إلى الدولار.



وقال مارك تشاندلر، خبير استراتيجي في سوق الفوركس العالمي في بانوكبيرن، «إذا استخدمت الأرجنتين الدولار، فإنها تقوم في الأساس بالاستعانة بمصادر خارجية لبنكها المركزي وسياستها النقدية في الولايات المتحدة. وإحساسي هو أن القليل من البلدان، وخاصة عددا قليلا من البلدان الكبيرة، ترغب حقا في القيام بذلك»، وفقا لما ذكره لـ Business Insider في يونيو.



كما حذر آخرون من مخاطر الركود التي يمكن أن تندلع نتيجة التحول المفاجئ في العملة، خاصة أن الأرجنتين تفتقر إلى الدولار في احتياطياتها.



ومع ذلك، فقد فعلت دول أخرى ذلك. وفيما يلي الدول التي تستخدم الدولار الأميركي كعملة محلية، تقديرات الناتج المحلي الإجمالي والسكان تأتي من بيانات البنك الدولي لعام 2021:



الإكوادور



مرت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بعدد من العملات قبل أن تستقر على «السوكر». ومع ذلك، عندما أصبحت العملة عديمة القيمة، بدأ العديد من المواطنين في تجميع الدولارات بأنفسهم، مما أدى إلى دولرة الأمة بشكل غير رسمي. اعتمدت الإكوادور في نهاية المطاف الدولار الأميركي في عام 2000.



بنما



وتستخدم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى الدولار إلى جانب عملتها المحلية. ويتم ربط بالبوا البنمي بنسبة 1 مقابل 1 للدولار ولا يتم إصداره إلا في شكل عملات معدنية. تم إنشاء هذا الهيكل منذ عام 1904 بعد أن أعلنت بنما استقلالها.



السلفادور



حلت العملة الأميركية محل كولون السلفادور في عام 2001 كوسيلة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها. وفي الآونة الأخيرة، انتقلت الدولة إلى الاعتراف بالبيتكوين أيضا في عام 2021.



زيمبابوي



وتم استخدام الدولار في 77% من المعاملات هذا العام بعد إعادة طرح الدولار الأميركي لكبح جماح التضخم الناجم عن الدولار الزيمبابوي المحلي. وهذه هي المرة الثانية منذ عام 2009 التي يتم فيها جلب العملة الأميركية.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث صندوق النقد الدولي زيمبابوي على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن إصلاحات العملة، مثل السماح للعملة المحلية بالتعويم الحر.



جمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية



أصبح الدولار الأميركي العملة القانونية لهذا البلد في عام 2000، بعد استفتاء شعبي في عام 1999 لتقرير استقلال الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



ولايات ميكرونيزيا الموحدة



اعتمدت الدولة الجزيرة الواقعة في غرب المحيط الهادئ الدولار بعد حصولها على الاستقلال في عام 1979.



جزر مارشال



استخدمت الدولة الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ الدولار منذ عام 1979. وعلى الرغم من حث صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في هذه الخطوة، أصدرت البلاد أيضا تشريعا لإنشاء عملة مشفرة وطنية في عام 2018، تعرف باسم السيادية.



جمهورية بالاو



تستخدم الدولة الأرخبيلية في المحيط الهادئ الدولار الأميركي منذ إنشائها في عام 1994. وفي الآونة الأخيرة، دخلت في شراكة مع شركة العملات المشفرة Ripple في ديسمبر لتطوير عملة مستقرة.



وفي الوقت نفسه، تشمل الأقاليم والولايات القضائية الأخرى التي تستخدم الدولار الأميركي أيضا بورتوريكو، وغوام، وجزر فيرجن الأميركية، وجزر فيرجن البريطانية، وبونير، وساموا الأميركية، وتركس وكايكوس.