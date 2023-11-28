وقّع رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ د.فوزي الخواري ورئيس الجمعية الأردنية للإسعاف د.ينال العجلوني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإنساني وتقديم الدعم اللوجستي والإغاثي العاجل للإخوة في فلسطين، وتعزيز التعاون المشترك مستقبلا.



ويأتي توقيع هذه المذكرة بين الجمعيتين تحت ظروف استثنائية بهدف تعزيز التعاون الإنساني وتقديم المساعدات الطارئة إلى غزة وفلسطين عامة من خلال المبادرة التي دعت إليها الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ للمشاركة بالفرق الطبية ضمن حملة «فزعة لفلسطين»، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة في الكويت بتوجيهات سامية من صاحب السمو والتي تحاول ايجاد كل السبل لايصال المساعدات الى الاهل في غزة والاستفادة من الامكانات الاردنية، خاصة الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ومركز الحسين للسرطان، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم الاهل في غزه والاطلاع على الامكانات المتوافرة في الجمعية الاردنية للاسعاف في ادارة ملف المرضى الفلسطينيين، خاصة اجراء العمليـــات الجراحية في القطاعات الصحية الاردنية وتحريك الفرق الطبية استجابة للظرف الانســــاني في فلسطـــين.



وتتضمن مذكرة التفاهم التزام الطرفين بتعزيز التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانيــــة والإغاثية إلى المناطق المتأثرة، خاصة إلى أهلنا في غزة وفلسطين الذين يواجهون تحديات صعبة.