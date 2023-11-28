ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية محاضرة للتوعية بأهمية وفوائد التغذية السليمة، بحضور مجموعة من العاملين في الهيئة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بفوائد التغذية الصحية وخصوصا للأطفال والشباب من الجنسين. وأوضحت مديرة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة ماجدة الفضالة أن المحاضرة تأتي في سياق حرص الهيئة على تعزيز دورها في خدمة قضايا المجتمع ولاسيما في مجال الاهتمام بالصحة العامة عبر نشر ثقافة التغذية السليمة في أوساط شرائح المجتمع كافة وخصوصا الأطفال والشباب عبر برامج التوعية لأولياء الأمور ولاسيما الأمهات. وأشارت الفضالة الى أن المحاضرة التي نظمتها الهيئة في مقرها الرئيسي بالمرقاب تضمنت آليات لاختيار نظام غذائي متوازن وخطة للوجبات الصحية بعدد مناسب من السعرات الحرارية عبر مقاييس تحسب الطاقة المستمدة من الأطعمة والمشروبات المختلفة وبكمية لا تزيد عن تلك التي يستهلكها الجسم في المراحل العمرية المختلفة وبحيث لا تؤدي إلى زيادة الوزن بصورة غير صحية.