بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري ان الوزارة حريصة على تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بشكلها الصحيح.



وقـــال فــــي تصريــــــح لـ «الأنباء» ان الوزارة وضعت ضوابط محددة لصرف بدل النوبة للموظفين المستحقين في قطاع الرعاية الاجتماعية.



وأكد المطيري ان هذه الضوابط بمنزلة الإجراء التنظيمي لمنح البدل حتى لا تكون عملية الصرف مطلقة، بل وفقا للضوابط، ومنها طبيعة العمل والمسمى الوظيفي وعدد النزلاء داخل كل دار إيوائية، شريطة موافقة الإدارة المعنية ووكيل القطاع. وأشار المطيري إلى أن «الشؤون الإدارية» في الوزارة عممت على جميع إدارات قطاع الرعاية لتزويدها بأسماء الموظفين ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية المكلفين بالعمل بنظام النوبة ليتسنى التأكد من تحقيقهم ضوابط الصرف الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012.



وأضاف ان «هذه الخطوة جاءت عقب ورود ملاحظات من بعض الأجهزة الرقابية».