وقع الكاتب كيراكوس قيومجيان كارو، في معرض الكويت الدولي للكتاب، على إصدار كتابه الجديد بعنوان «رحلتي مع الحديد»، أمس، والذي يشارك به في معرض الكتاب الدولي بالكويت خلال الفترة من 22 الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل، ضمن جناح دار ذات السلاسل رقم 53 صالة 6 أرض المعارض في مشرف.



وأكد كارو أن كلمات الكتاب جاءت من وحي التجربة التي خاضها، فهي تتيح له استكشاف حبه للحديد ابتداء من رائحته، وانتهاء بتأويلاته وتحولاته المادية والاجتماعية، فهو في النهاية من «المكونات الأساسية لجزء كبير من منتجات الحضارة الإنسانية، ومنذ اكتشافه كان من المعادن المساهمة في التقدم البشري».



ويسرد المؤلف خلال الكتاب بعضا من يومياته، فبعد تأسيسه مصنعا للحديد في الكويت، ومع كل يوم يمضي من حياته في متابعة إنتاج الحديد، يستمتع بحمله ولمسه كأنه بذلك يعيده إلى بدايات اكتشافه، مشيرا إلى علاقة الأرمن بصناعة الحديد. يحمل الكتاب صبغة أدبية بقدر ما يحمل من صبغات تاريخية وعلمية، وباختصار فإن لـ «الحديد» كلمة ومعنى، والكثير من الأبعاد، من لحظة استخراجه من رحم الأرض، إلى رحلة استعمالاته ووظائفه في حياة البشر. تاريخيا اتجه الأرمن إلى الأعمال الحرفية وأتقنوها، فكانت لهم محطات مع الصناعات والمهن المرتبطة بالحديد، وهكذا يحكي «كارو» قصته مع هذا المعدن منذ أن كان صغيرا يعيش في مدينة حلب.