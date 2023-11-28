عاطف رمضان



في أول أيام تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بخفض قيمة الثمن الرمزي لقسائم المواطنين الذين سددوا القيمة الرمزية للقسائم السكنية في كل من خيطان الجنوبي، وأبوحليفة والصباحية، توافد عدد من المواطنين الى المراكز الخارجية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس، وكذلك الفترة المسائية في مقر المؤسسة بجنوب السرة، وذلك لإعادة فرق المبالغ المالية مباشرة وفق قرار مجلس الوزراء.



جاء ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة عن أن المبالغ التي تم خصمها من مستحقي قروض بنك الائتمان في هذه المناطق سيتم تحويل الفرق إلى بنك الائتمان على ان يتم الصرف بناء على الإجراءات.



من جهة أخرى، أعلن بنك الائتمان الكويتي عن انه ستتم إعادة فرق المبالغ المالية لأصحاب القسائم المشمولين بالقرار في منتصف ديسمبر، وسيتم الإعلان قريبا عن آلية إعادة المبالغ.



وفي تصريحات متفرقة أجرتها «الأنباء» مع عدد من المواطنين، أشادوا بقرار مجلس الوزراء الخاص بخفض قيمة الثمن الرمزي لقسائم المواطنين الذين سددوا القيمة الرمزية للقسائم السكنية في مناطق «خيطان الجنوبي، وأبوحليفة والصباحية»، مشيرين الى أن القرار أنصف هؤلاء المواطنين.



وطالبوا الجهات المعنية بالسرعة في تنفيذ هذا القرار، وأنهم يطمحون إلى صدور مزيد من مثل هذه القرارات التي تصب في صالح المواطنين.



في البداية، أشاد رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري بقرار مجلس الوزراء، مشيرا الى أن ذلك يعد إنصافا لأهالي هذه المناطق.



ولفت المطيري إلى أن أهالي خيطان تسلموا الأرض مرتفعة عن منسوب سطح الارض بـ 2.5 متر، وحسب قانون المؤسسة يفترض نزول الأرض 70 سم تقريبا عن سطح الأرض، ولذلك تحمل أهالي المنطقة تكاليف إزالة هذه التربة التي كانت عبارة عن خرسانات وقواعد بيوت قديمة، موضحا أن تكلفه إزالة الأنقاض تقدر بـ 4 آلاف دينار ما يشير الى أن قيمة الأرض مع تكلفة ازالة التربة تصل الى 9 آلاف دينار تقريبا.



وطالب المطيري الجهات المعنية بإعفاء أهالي خيطان الجنوبي من قيمة الأرض أسوة بالمناطق الأخرى وتحقيقا للمساواة بين المواطنين.



من جانبه، أعرب المواطن عبدالعزيز الخالدي عن شكره لمجلس الوزراء بشأن قرار خفض قيمة الأرض، واصفا ذلك بأنه يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى، معربا أيضا عن شكره لوزارة الاسكان لسرعة تطبيق القرار وعدم تعطيل ما هو لصالح المواطن.



أما المواطن مبارك البراك، فقد أعرب كذلك عن شكره لمجلس الوزراء و«السكنية» على قرار خفض قيمة الأرض وسرعة تطبيقه، مناشدا الجهات المعنية الاخرى باتخاذ السرعة اللازمة لصرف هذه المبالغ للمواطنين.



بدوره، وصف المحامي بندر الديحاني القرار بأنه يخفف الأعباء المالية عن كاهلهم.



وفي السياق ذاته، قال المواطن صالح العازمي إن قرار مجلس الوزراء مستحق لأهالي خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية، معربا عن شكره للمجلس على مثل هذه القرارات التي من شأنها ان ترفع المعاناة عن اهالي هذه المناطق، مطالبا الجهات المعنية بضرورة سرعة صرف المبالغ للمواطنين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.



من جانبه، أشاد د.مبارك الصقلاوي بقرار مجلس الوزراء وكذلك «السكنية»، مشيرا الى ضرورة إقرار مزيد من هذه القرارات التي تصب في صالح رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.



وأضاف الصقلاوي أن كثيرا من المواطنين يعانون من زيادة الأعباء المالية وان قرار مجلس الوزراء بخفض قيمة الثمن الرمزي لقسائم المواطنين الذين سددوا القيمة الرمزية للقسائم السكنية لهذه المناطق الثلاث لاقى قبولا لدى عدد كبير من المواطنين.



يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصصت المراكز الخارجية التابعة لها لاستقبال معاملات المواطنين ممن قام بتسديد قيمة القسائم الرمزية بدءا من امس الاثنين خلال الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا في مركز برج التحرير ومركز الجهراء ومركز القرين ومركز الأفنيوز، وخصصت الفترة المسائية للمواطنين الراغبين في إتمام معاملاتهم بالمبنى الرئيسي من الساعة 4:00 عصرا حتى 7:00 مساء.