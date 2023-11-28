عبدالعزيز الفضلي



تم صباح أمس افتتاح أول مدرسة مسائية تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية - رجال.



وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية مريم العنزي في كلمة لها خلال حفل افتتاح المدرسة الذي حضره عدد من قيادات وزارة الداخلية: يسعدني أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة، وهي افتتاح مركز مسائي لتدريس نزلاء المؤسسات لإصلاحية المناهج المقررة بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، مبينة أن المركز ثمرة للجهود التي تبذلها وزارة التربية بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في سبيل تحقيق رسالتها النبيلة، وهي توفير فرص التعليم الجيد والمتكافئ لجميع أبناء هذا الوطن، دون استثناء أو تمييز.



وأضافت العنزي: نؤمن بأن التعليم حق أساسي لكل إنسان، وهو مفتاح التنمية والتقدم والسلام في المجتمعات، وندرك أن بعض أبنائنا قد انحرفوا عن الطريق الصحيح، ووقعوا في أخطاء وجرائم، ودخلوا في المؤسسات الإصلاحية، وهذا لا يعني أنهم فقدوا حقهم في التعليم والتأهيل والاندماج في المجتمع، بل على العكس، هم بحاجة ماسة إلى الرعاية والمتابعة والتوجيه والتشجيع، ليستطيعوا تجاوز ماضيهم المؤلم، وبناء مستقبلهم المشرق موضحة انه لهذا الغرض، قامت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمانة العامة للأوقاف بإنشاء وتجهيز هذا المركز المسائي، الذي يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتمكينهم من متابعة دراستهم واستكمال مراحلهم التعليمية، والحصول على شهاداتهم الرسمية، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتحسين سلوكهم ومواقفهم.



وأكدت أن تحقيق التعليم في هذه المؤسسات يقوي فرص إعادة تأهيلهم، ويساهم في تخفيف الانتكاسات بعد الإفراج، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة يعكس التزام المجتمع بمفهوم العدالة الاجتماعية.