

ضمن الاستراتيجية المتكاملة لبرنامجها المجتمعي الذي يركز على دعم الشباب، وبمناسبة اليوم العالمي للأطفال، شاركت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤخرا، كراع رسمي في حفل تكريم الأوائل والمتميزين من أبناء الشهداء للعام الدراسي 2022-2023.



وأقيم الحفل يوم الثلاثاء الماضي 21 نوفمبر بفندق الريجنسي، بالتعاون مع مكتب الشهيد، وتحت رعاية وحضور الديوان الأميري، وتأتي هذه المبادرة من Ooredoo لتأكد اعتزامها تمكين الجهود الأكاديمية لجميع فئات الطلاب في الكويت، مع التركيز على تخليد الإرث الذي خلفته ذكرى الشهداء الأبطال.



وجاءت رعاية Ooredoo الرئيسية لهذا الحدث المهم، لتشارك بدورها في تقديم منصة تكريمية خاصة بأبناء الشهداء، والتي احتفت بثلة من الطلاب والطالبات المتفوقين بجوائز تقديرية، نالوها على إنجازاتهم الأكاديمية المشرفة في مختلف المجالات ومن جميع المراحل الدراسية، بدءا من طلبة رياض الأطفال حتى طلبة مرحلة الدكتوراه.



ولم تقتصر مشاركة Ooredoo الكويت المجتمعية في حفل التكريم على الإشادة بالإنجازات الأكاديمية لأبناء الشهداء فحسب، بل أتت لتثمن جهودهم ومثابرتهم طوال مشوارهم الدراسي لهذا العام، وكذلك الإصرار الذي أبدوه لإثبات جدارتهم، فمن خلال رعايتها أيضا، قدمت Ooredoo التهاني لجميع الفائزين، في خطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في إحداث أثر إيجابي على حياة الطلاب في الكويت، خاصة الذين تمكنوا من التغلب على التحديات وأظهروا عزيمة وتفانيا في دراستهم بشكل استثنائي.



كما جاء دعم Ooredoo لهذا الاحتفال، الذي أقيم بحضور نخبة من المسؤولين وأعضاء هيئات التدريس وأفراد من أسر الطلبة، ليمثل جانبا من إيمانها بالتأثير التحويلي للتعليم في تشكيل قادة المستقبل في الكويت، وهو الأمر الذي بصدده اعتلى وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المسرح ليقدم الجوائز للفائزين، ويسلط الضوء على دورهم في دفع التنمية ورفع شأن الوطن.