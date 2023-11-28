نظم مكتب الشهيد فعاليات أكاديمية المبدعين 5 بتقديم دورة تدريبية لمنتسبيها عن التلوث البيئي ودور التكنولوجيا الحديثة، وذلك ضمن الدورات الاسبوعية التي يقدمها المكتب في مختلف مجالات الحياة، بهدف صقل مواهب ابناء الشهداء وتوسيع مداركهم في تنمية الذات ليصبحوا اعضاء فاعلين في المجتمع.



وقال مدير ادارة التوجيه والرعاية الاسرية محمد المطيري ان الاكاديمية تتناول محاور مختلفة منها الصحي والاجتماعي والاسري والمالي والاقتصادي وسيتم تقديم هذه المحاور بعدة دورات مختلفة، وهذا الاسبوع كان التركيز على التلوث البيئي ودور التكنولوجيا في ذلك.



وأشار المطيري إلى ان المحاضرة الاسبوعية التي ألقاها ابن الشهيد د.عبدالله ناصر الخالدي تحدثت عن التلوث البيئي في العالم ودور التكنولوجيا ورفاهيتها في ظل زيادة نسب التلوث وكيفية الحد منها، وذلك عن طريق اساليب الزراعة والتخضير وغيرها من التقنيات الصحية.



وذكر المطيري انه في يناير المقبل سيتم عقد دورات تدريبية لفئات عمرية متعددة لذوي الشهداء، وستركز هذه الدورات على الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها ضمن خطة عمل مكتب الشهيد لتنمية وتطوير مهارات ذوي الشهداء.



وبدوره، قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله ناصر الخالدي انه سعيد بأن يقدم دورة تدريبية لاخوانه من ابناء الشهداء خصوصا انه ابن شهيد، مثمنا دور مكتب الشهيد في تنمية وصقل مواهب ابناء الشهداء ومنحهم فرصة ان يقدموا دورات تدريبية لنظرائهم.



وأوضح الخالدي ان محاضرته تتعلق بدور التكنولوجيا في المحافظة على البيئة وبهدف توعية المشاركين عن انواع التلوث البيئي وأسبابه وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه للاستدامة الدائمة.