أظهرت بيانات اقتصادية تراجع صادرات 5 دول خليجية إلى اليابان، وهي: السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، حيث بلغت 7.69 مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 9.24 مليارات دولار خلال الشهر المماثل من 2022، بنسبة انخفاض 16.73%.



وبحسب البيانات الرسمية التابعة للحكومة اليابانية، فقد حلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث قيمة الصادرات إلى اليابان، إذ بلغت قيمتها 829.03 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بصادرات بقيمة 944.23 مليون دولار خلال أكتوبر 2022، فيما بلغت قيمة واردات الكويت من اليابان نحو 142.31 مليون دولار، مقارنة بـ 116.32 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وأوضحت البيانات أن قيمة واردات دول الخليج الـ5 من اليابان خلال أكتوبر بلغت نحو 1.966 مليار دولار، مقارنة بـ 1.641 مليار دولار في الشهر المقابل من العام السابق، وانخفض الفائض التجاري بين تلك الدول بنسبة 24.62%، وصولا إلى 5.729 مليارات دولار لصالح دول الخليج، مقابل قيمة بلغت 7.601 مليارات دولار في أكتوبر 2022.



وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى متصدرة أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر أكتوبر الماضي 3.02 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.04 مليارات دولار، صادرات الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت قيمة واردات الإمارات من اليابان خلال الشهر العاشر نحو 1.084 مليار دولار، مقارنة بـ 776.13 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق.