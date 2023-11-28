شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تداولات جلسة أمس بتراجع جماعي في مؤشراتها، مدفوعا بعمليات بيع على العديد من الأسهم التي ارتفعت أسعارها خلال الجلسات الماضية بصورة ملحوظة، لجني أرباح سريعة، ما حفز السلوك البيعي لدى المتعاملين لتغلق البورصة على تراجعات جماعية في أسعار الأسهم القيادية، في جلسة شهدت انخفاض أسعار 81 سهما وارتفاع 23 أخرى وبقاء 11 سهما دون تغير في أسعارها.



وتفصيليا، جنحت مؤشرات بورصة الكويت للتراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس، على وقع عودة عمليات البيع بهدف جني الأرباح بعد ان شهدت البورصة زخما شرائيا لافتا بغرض التجميع خلال الجلسات الأخيرة بعد تراجع كثير من اسعار الأسهم لمستويات مشجعة على عمليات الشراء سواء لبناء مراكز استثمارية جديدة مع قرب نهاية العام المالي في تفاعل ايجابي مع النمو اللافت في ارباح البنوك والشركات لفترة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي، أو لمضاربات وجني أرباح سريعة.



وخسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 265 مليون دينار جراء عمليات البيع التي سيطرت على مجريات التداول مع حلول منتصف الجلسة، وشملت العديد من الأسهم سواء القيادية بالسوق الأول، او المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، وكان لافتا ان سهمي «ايفا» و«أرزان» الأكثر استحواذا على السيولة بـ 23% من الإجمالي، من خلال عمليات البيع التي جعلتهما الأكثر تداولا أمس، علما بأن السهمين شهدا عمليات تجميع لافتة خلال الجلسات الماضية.



وبهذه الخسائر انخفضت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة بلغت 0.7% لتصل إلى 39.288 مليار دينار من نحو 39.553 مليارا في جلسة أول من امس.



وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 16% تقريبا بمحصلة اجمالية



55.9 مليون دينار مقارنة مع 48.3 مليون دينار بجلسة افتتاح الأسبوع إثر التوسع في عمليات البيع، وتركزت السيولة بشكل لافت حول أسهم «ايفا» بـ 7 ملايين دينار، و«أرزان» بـ 5.9 ملايين دينار، و«بيتك» بـ4.8 ملايين دينار، و«عقارات ك» بـ 3.1 ملايين دينار، و«الوطني» بـ 2.9 مليون دينار، وبلغ اجمالي ما استحوذت عليه هذه الأسهم 42% من إجمالي السيولة.



وتراجعت احجام التداول بنسبة 0.8% بتداول 245 مليون سهم مقارنة مع 247 مليون سهم أول من امس، وكانت اسهم «ارزان» و«ايفا» و«اعيان» و«عقارات ك» و«صكوك» الأكثر تداولا، ما يشير إلى أن السوق تأثر بعمليات جني الأرباح من الأسهم المتوسطة بعد ارتفاعاتها في الجلسات الأخيرة.



وقاد السوق للتراجع بجلسة امس



9 قطاعات تصدرها قطاع الخدمات المالية بـ1.9%، وانخفضت القيمة السعرية لأسهم 81 شركة، مقابل ارتفاعها لأسهم 23 شركة، واستقرت قيمة اسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 35 شركة.



وأنهت البورصة تعاملات جلسة امس على تراجع جماعي لمؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% محققا 48 نقطة خسائر ليصل إلى 7271 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بخسارته 38.8 نقطة ليصل إلى 5435 نقطة، وخسر مؤشر السوق العام 44.5 نقطة بنسبة 0.7% ليصل إلى 6634 نقطة.



ومن المتوقع ان تعود البورصة لنشاطها الايجابي خلال الجلسات المقبلة بعد عمليات جني الأرباح خاصة والمرحلة الحالية تشهد عمليات بناء مراكز استثمارية جديدة، كما ان البورصة تترقب تدفقات اجنبية مع نهاية الشهر على إثر دخول المراجعة نصف السنوية لـ «MSCI» حيز التنفيذ بحلول 30 الجاري.