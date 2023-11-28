رباب الجوهري



عقد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تنظيم معرض «PayTally» في الأرينا بمجمع 360، وذلك في الفترة بين 7 و9 ديسمبر 2023. وسيجمع هذا الحدث المميز كل شركاء البنك تحت مظلة برنامج PayTally من المؤسسات التجارية والخدمية، وذلك بهدف مساعدة العملاء وغير العملاء في الحصول على المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتطلعون إليها عبر توفير أقوى عروض التمويل التي يقدمها البنك، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام KIB المستمر بتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: نحن في KIB نسعى دائما إلى تحقيق قيمة مضافة لعملائنا من كل الشرائح، ونهدف من خلال هذه الخطوة المتقدمة إلى جمع كل الشركاء ضمن برنامج PayTally في وجهة واحدة، بما يسهل للعملاء وكل أفراد المجتمع إمكانية الوصول إلى الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى الاستفادة من أقوى عروض التمويل الميسرة التي تحقق طموحاتهم وتفوق توقعاتهم.



وأكد أيضا أن برنامج PayTally، يضم قائمة شاملة ومتكاملة من أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت، ومن مختلف القطاعات، لافتا إلى أنهم سيقدمون عروضا مميزة وحصرية خلال المعرض، لضمان تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من شراء المنتجات والخدمات المفضلة لديهم.



بدوره، قال رئيس المبيعات المركزية في البنك عبدالعزيز الشمري: إن KIB يواصل سعيه إلى تحقيق مستوى أعلى من الرضا بين عملائه، إلى جانب الالتزام بتقديم تجربة مصرفية مدعومة بحلول مالية مبتكرة لهم. ويقدم البنك عبر PayTally كلا من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/ العلاجي، والتمويل التعليمي، إضافة إلى تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكافة أنواعها، ويمكن أيضا الحصول عبر هذه المنصة على تمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، إلى جانب تمويل لشراء أحدث السيارات التي توفرها أشهر العلامات التجارية.



وبين أن بإمكان عملاء KIB التمتع بتمويل ميسر لمدة تصل إلى 60 شهرا، وبقيمة تتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، حيث يمكن تقديم طلب الحصول على هذا التمويل الحصري ومتابعته، بمنتهى السهولة، عبر منصة البنك المبتكرة PayTally والتي تقدم العديد من الخدمات والمنتجات التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية.



من جهته وفي السياق ذاته، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، مصعب الشعلان: إننا في KIB لا ندخر جهدا في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتنامية، وذلك من خلال ابتكار وتطوير كل أنواع الحلول التي من شأنها الارتقاء بتجربتهم المصرفية بأسلوب يتماشى مع أسلوب حياتهم ويتجاوز توقعاتهم. ومن الإطلاق الحصري لخدمة PayTally الرقمية متعددة الخدمات، شهدت حلولنا التمويلية إقبالا أكبر بين كل شرائح العملاء وغير العملاء، ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على خدمات التمويل الإسلامي المرنة والتي نوفرها لهم عبر منصاتنا الرقمية.



وأشار أيضا إلى أن KIB يواصل تقديم أحدث الحلول الرقمية، مثل منصة PayTally، كجزء من جهوده في مجال الرقمنة والابتكار، إلى جانب تنمية وتوسيع محفظته المتنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتضمن تمتع العملاء بخدمات أكثر سهولة وراحة ومرونة.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB يتمتع بخبرته الكبيرة في تقديم أفضل الحلول المصرفية المتخصصة وأكثرها مرونة في مجال التمويل، والتي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية السداد بنظام الدفعات الشهرية الميسرة ومنح فترة سماح. كما أنه يواصل التزامه بمسؤولياته تجاه عملائه، انطلاقا من أهدافه الثابتة وسعيه الدائم إلى الارتقاء بتجربتهم المصرفية، وخاصة التمويلية، إلى مستوى أكثر شمولا وتكاملا.