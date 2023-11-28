انطلاقا من مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة، عقد بنك الخليج الاجتماع الشهري لديوانية نساء «WOW»، والتي تعد منصة ثابتة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، وكذلك لمناقشة الاقتراحات والحلول للتحديات التي تواجه المرأة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج: يأتي تشكيل ديوانية بنك الخليج لنساء «WOW»، كإحدى المبادرات الرائدة والمتواصلة في مجال تمكين المرأة داخل البنك وفي المجتمع، وكذلك لدعم المزيد من النساء في مساراتهن المهنية أثناء سعيهن للوصول إلى المناصب القيادية.



وأشارت إلى أن بنك الخليج يضع قضية تمكين المرأة داخل البنك والمجتمع ضمن أولوياته، بداية من عملية التوظيف مرورا بالتدريب والتطوير عالي المستوى، علما أن عدد النساء في المناصب القيادية في بنك الخليج بلغت نحو 33% في 2023، فيما وصلت نسبتهن إلى إجمالي عدد الموظفين في البنك إلى 42%.



واستعرضت جهود البنك في مجال تمكين المرأة وخلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والمساواة، مشيرة إلى قرار مجلس إدارة البنك في نهاية عام 2021 بإلغاء كل حالات التمييز بين موظفي البنك من الرجال والنساء، وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، ليكون سباقا في القطاع الخاص والمصرفي في تطبيق قرار كهذا، وذلك تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين المرأة، وتفعيلا لاستراتيجية البنك 2025 ورؤية الكويت 2035.



وذكرت أن تطبيق مبادئ المساواة بين النساء والرجال من شأنها خلق بيئة عمل صحية، تنعكس بشكل مباشر على الإنتاجية وتقديم خدمات مميزة للعملاء، لافتة إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن الشركات التي تعمل وفقا لمبدأ العدالة ما بين الجنسين تكون أرباحها وإنتاجيتها أعلى.



يذكر أن بنك الخليج أطلق برنامج Women Of Wisdom (WOW) كمبادرة داخلية للموظفين في عام 2017، نتيجة لرؤية وتوجه البنك لتمكين ودعم المرأة في عالم الأعمال. ويوفر البرنامج فرص التواصل للموظفات من خلال التجمعات الشهرية التي تقام مع مجموعات من الموظفات بهدف تعزيز المناقشة الشفافة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة.