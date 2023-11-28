استضافت شركة الاتصالات الكويتية stc، جلسات «ديوانية stc» بجامعة الكويت في استكمال لأنشطتها المتواصلة التي تم إعدادها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تم تشكيلها مع قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الكويت. وتم تنظيم هذه الجلسات تحت مظلتي «upgrade» التعليمية و«وياك» التي تعنى بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، في إطار برنامج stc للمسؤولية المجتمعية المستدام والشامل.



وتعتبر «ديوانية stc» مكانا مخصصا للتفاعل بين الطلاب، وهي بمنزلة مركز للمناقشات وتبادل الأفكار حول موضوعات مثل التطوير الوظيفي والنمو الشخصي، حيث يجمع خبراء الصناعة والأساتذة والطلاب لمناقشة الموضوعات المختلفة.



هذا، وقد تم مؤخرا عقد جلستين في «ديوانية stc» بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الكويت، هدفتا إلى تسليط الضوء على موضوعات متنوعة لتزويد الطلاب برؤى ومعلومات قيمة يمكنهم تطبيقها في حياتهم المهنية ورحلتهم التعليمية.



وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح، تضمنت الجلسة محاضرة بعنوان «التسامح وقوة التفاهم والتغيير»، بالتعاون مع د.عفاف الجاسم ومنصة «دورات» التعليمية. وحضر هذه الجلسة مجموعة متنوعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدين على أهمية التسامح والتفاهم والتغيير في عالم اليوم. بالإضافة إلى ذلك، نظمت stc سحوبات أسبوعية للطلاب لمنحهم فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة المقدمة من stc.



أما الجلسة الثانية التي كانت بإدارة أحمد النويبت مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في stc، والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال، فقد جمعت نخبة من رواد الأعمال الكويتيين من بينهم: م.محمد السريع - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دورات، وشيماء بن حسين - رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وأحمد الأنصاري - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مبخر، وعبدالله البنيان - المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة ROF، وأحمد الوقيان - مدير التسويق والعلاقات العامة في مجموعة ROF.



وشاركت هذه الشخصيات المؤثرة تجاربهم في مجال ريادة الأعمال ورؤيتهم حول سبل توفير فرصة تعليمية فريدة للطلاب الحاضرين. وسلط الحدث الضوء على الرحلات المختلفة التي مر بها رواد الأعمال طوال حياتهم المهنية، مع تزويد الطلاب بالإلهام والنصائح العملية حول ريادة الأعمال.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن هدف ديوانية stc بجامعة الكويت هو تمكين الشباب من خلال توفير منصات للتعلم من المهنيين والرواد المحترفين. وتركز هذه المبادرات على دعم طموحات ومواهب الشباب الكويتي، وتوجيههم من خلال رؤى فريدة مستمدة من تجارب أولئك الذين خاضوا مسارات وظيفية ناجحة، وقد تم تصميم الشراكة مع جامعة الكويت لتزويد الطلاب بتجربة تعليمية ديناميكية، وتعزيز دوافعهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية.