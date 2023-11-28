أعلن البنك الأهلي الكويتي عن الرابح لحساب الفوز في السحب الشهري الجديد لشهر نوفمبر، حيث فازت رشا لفته شخير بمبلغ وقدره 20 ألف دينار، وذلك بإشراف وحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وعزز البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدد سحوبات وجوائز الحساب، لجعله أكثر جاذبية للعملاء من أجل الانضمام إليه، تقديرا منه لولائهم، حيث قام بإضافة سحب شهري جديد بقيمة 20.000 دينار كويتي، وسحب ربع سنوي بقيمة 100 ألف دينار، ما يجعل الانضمام إلى عائلة حساب الفوز مغريا بشكل أكبر للعملاء. وسهل البنك الأهلي الكويتي على العملاء الدخول في السحوبات، ورفع فرصهم في الفوز مقابل كل 10 دنانير تتوافر في الحساب بدلا من 100 دينار في السابق، أي أنه كلما ادخر العملاء أكثر زادت حظوظهم بالفوز بإحدى الجوائز الرائعة.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز وزيادة ودائعهم لتعزيز فرصهم للمشاركة في السحوبات المقبلة وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.