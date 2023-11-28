أعلن بنك بوبيان عن توقيعه مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد الدراسات المصرفية لتقديم مجموعة من الأكاديميات المعتمدة والبرامج التدريبية والشهادات المهنية في إطار سعي البنك المتواصل لدعم عملية التطوير الوظيفي لكوادره البشرية، مع ضمان مواءمة العمل في مختلف الإدارات والوظائف إلى جانب توحيد المبادئ التوجيهية للقيادة في البنك.



ووقع مذكرة التفاهم كل من مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بوبيان، عادل الحماد، والمدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، رنا عبدالله النيباري، بحضور فريق معهد الدراسات المصرفية ممثلا في المهندسة سها إسحق العوضي، مدير إدارة التدريب، وبسام الشمالي، مدير مكتب ضبط الجودة وتطوير الأعمال ومدير العمليات بالإنابة. أما من فريق بوبيان، فقد حضر توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، ومن إدارة التدريب والتطوير كل من نبيل عز العرب وعبدالوهاب الخبيزي.



وبهذه المناسبة، قال الحماد: إن هذه الشراكة تتماشى مع توجهات استراتيجية النمو في بنك بوبيان التي تستهدف دعم كوادره البشرية وتحسين مهاراتهم القيادية بما يؤهلهم لمواكبة ما يشهده سوق العمل من مستجدات، بالإضافة إلى تحقيق نمو مستدام على جميع المستويات والتأكيد على ترسيخ مكانة البنك لمواكبة التغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية.



وأضاف: نهدف باستمرار في بنك بوبيان إلى ضمان عملنا وفقا للممارسات التدريبية الرائدة عالميا والتي تضمن مواصلة رحلتنا نحو الاستثمار الممنهج في العنصر البشري لاسيما في ظل المشهد المصرفي الحالي الذي يمتاز بالتنافسية.



من جانبه، أعرب معهد الدراسات المصرفية عن اعتزازه بالتعاون مع بنك بوبيان تماشيا مع رؤية المعهد في تمكين الأفراد بالمعرفة الشاملة والمهارات المبتكرة، لصياغة مستقبل القطاعين المصرفي والمالي محليا وإقليميا، حيث تلبي هذه الشراكة تطلعات «بوبيان» لإعداد قيادات وكوادر قادرة على إحداث تغيير إيجابي وملموس في عالم الصناعة المصرفية محليا وإقليميا وذلك من خلال ما يقدمه من دعم مستمر لتطوير مهارات موظفي البنوك المساهمة.



من ناحية أخرى، قال عبدالعزيز الرومي: تمثل عملية التدريب والتطوير ركيزة أساسية من ركائز العمل في بنك بوبيان من خلال توفير نموذج تدريبي متكامل من الأكاديميات والبرامج التدريبية المختلفة لينعكس إيجابيا على مستوى الأداء الوظيفي وبالتالي رفع مستوى الخدمة المقدمة لعملاء بوبيان.



وأشار إلى أن جميع البرامج التدريبية قائمة تحت مظلة Boubyan Business School وهي الأولى من نوعها على مستوى الكويت والمنطقة كونها بمنزلة مظلة ينطوي تحتها العديد من الأكاديميات والبرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة التي تهتم بكل شريحة من الموظفين وتهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير الموارد البشرية وتساعد في بناء القدرات الذاتية لهم بما يواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي.