تسببت وفاة الفنان طارق عبدالعزيز في أزمة كبيرة للفنانين شريف منير ورانيا يوسف بطلي مسلسل «وبقينا اتنين»، والذي يصور حاليا، ومن المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل عبر إحدى المنصات الرقمية.



وسبب الأزمة أن الراحل طارق عبدالعزيز يشارك في العمل بدور محوري، ولم يكن قد انتهى من تصويره بحيث توفي بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز 55 عاما، في موقع التصوير.



وكانت المؤلفة أماني التونسي قد انتهت من كتابة المسلسل، وسافرت حسب مجلة «لها» خارج مصر لقضاء إجازتها، إلا أن شركة الإنتاج طلبت منها العودة سريعا إلى البلاد بسبب وفاة طارق، وذلك لمعالجة النص دراميا في الحلقات والمشاهد المتبقية له.



ويضم «وبقينا اتنين» عددا كبيرا من النجوم، بينهم: شريف منير، ورانيا يوسف، وطارق عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ومروة عبدالمنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول الانفصال، وما يترتب عليه من مشكلات وصدمات نفسية وتغييرات في نظام الحياة.