بشار جاسم



الفنان الشاب الخلوق عبدالله عبدالعزيز من الفنانين الشباب الذين يدرسون خطواتهم قبل طرح أي أغنية حتى لو يغيب لعدة سنوات.. عبدالله قدم العديد من الاغنيات الناجحة من انتاجة الخاص ويجهز حاليا لطرح ميني ألبوم والعديد من الحفلات. «الأنباء» هاتفت عبدالله وقال:



آخر عمل قدمته كان لليوم الوطني الـ 93 بعنوان نحلم ونحقق من كلمات وألحان الشاعر تركي الشريف وتوزيع رامسن جورج والعمل اللي قاعد أجهز له بإذن الله مع الشاعر تركي الشريف ايضا ولأول مرة مع الموزع الكويتي عبدالله العلي وهي أغنية من ضمن أول ميني ألبوم لي بعنوان «الشخص الغلط» ومطلعها يقول «بعد ظلمك والاهانة.. بعد دمي اللي انضغط.. كان جاي قصدك أسامح.. جيت للشخص الغلط» وسيتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بأسلوب جديد لأني من فترة طويلة ما طرحت أغنية لي خصوصا أني قاعد أنتج أعمالي بنفسي وأحب إني أكون دقيق بالاختيارات واللي اطرحها من خلال قناتي باليوتيوب وأحب إنها تكون بشكل راق ويسمعها كل الاجيال وارشيف محترم في مسيرتي الفنية وهذا الشي اللي يخليني اتأخر بطرح أي أغنية أختارها وهذي نصيحة مني لكل الفنانين الشباب ولازم يختارون صح لأن الموضوع مو تواجد وبس وأنا شخصيا عندي اكثر من عمل غنيته وألغيته ومانزلتها باليوتيوب لأني احسها ما تصلح انها ترتبط فيني او بذوقي الفني.



ويضيف: انا منذ ثلاث سنوات وانا افكر بميني ألبوم والشي اللي كان مسبب لي عائق هو الانتاج لأننا نعاني من هالشي خصوصا كفنانين شباب وهالشي ضروري يكون في مسيرتي الفنية حتى لو فكرت بالاعتزال على الأقل يكون عندي ميني ألبوم يرتبط كذكرى مع جمهوري الحبيب في الوطن العربي خصوصا في اختيار كل اغنية تشبهني ولا تشبه احد ثاني، وأجهز حاليا لغناء أوبريت بعنوان «حنا الرياض» مع وزارة الاعلام السعودية وأيضا سأشارك ببعض الحفلات بموسم الرياض خصوصا ان المملكة العربية السعودية اصبحت من مصاف الدول الاولى بتقديم الحفلات ودعم الفنانين مع المستشار تركي آل الشيخ وأنا شخصيا افرح لكل شاب جديد اشوفه يغني بالمملكة وموسم الرياض لأن المسرح هو الداعم لأي فنان جديد او قديم.



وعن مشاركاته الأخيرة يقول: كنت سعيدا بمشاركتي وتعاوني مع شركة ببجي (لعبة) وأنغامي وكان مهرجانا كبيار جدا وخطوة حلوة وأيضا سعيد جدا بردود افعال اغنيتي «لاتروح» بأول فيلم درامي سعودي يعرض على نتفلكس وهو«90 يوم» والحمد لله وصلت مشاهداتها فوق المليون مشاهدة.