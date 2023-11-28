قررت الفنانة منى زكي عدم المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، حيث بدأت حاليا في التحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل اسما مبدئيا «رزق الهبل»، ليعرض في موسم عيد الفطر، كما تواصل تصوير فيلم «لعب عيال» الذي تتعاون فيه من جديد مع الفنان كريم عبدالعزيز بعد انقطاع لأكثر من 14 عاما منذ قدما معا فيلم «ولاد العم» عام 2008، حسب مجلة «لها».



يذكر أن منى زكي انتهت من تصوير فيلم «الجواهرجي» الذي تعود به للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أكثر من 22 عاما منذ فيلمهما «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، كما انها تعاقدت أخيرا على بطولة مسلسل بعنوان «طالع نازل»، إخراج هاني خليفة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها البطولة الفنان شريف سلامة، كذلك تنتظر عرض فيلم «القاهرة مكة» قريبا، والذي يشارك فيه كل من: شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، صابرين، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.