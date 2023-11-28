يحيى حميدان



ارتقى التضامن لصدارة دوري «زين» للدرجة الأولى عقب فوزه الكبير على الصليبخات 3-0 على ستاد عبدالله الخليفة مساء أمس ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.



وسجل ثلاثية «العنيد» كل من محمد عليان (42 و45+6) وطلال العجمي (80)، ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ويتقدم بفارق نقطة عن اليرموك الذي لعب مباراة أقل، فيما بقي الصليبخات بالمركز الخامس والأخير بلا رصيد من النقاط.



وفي مباراة اخرى، حقق الساحل فوزا مستحقا على حساب برقان برباعية نظيفة جاءت عن طريق البرازيلي دافيد داسيلفا (20) وسالم الهاجري (23) والبرازيلي جيوفاني (45+2 و85).



ورفع «أبناء أبو حليفة» رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برقان عند نقاطه الخمس في المركز الرابع.