تمكن رجال الداخلية من ضبط كمية من الخمور المستوردة تجاوز عددها الـ 2000 بطل في ميناء الشويخ بالتعاون بين رجال الجمارك ورجال المكافحة بعد معلومات تم التحقق من صحتها وضبط الكمية. وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال الداخلية عن شحنة خمور مستوردة في كونتينر داخل حواجز حديدية وعليه تم التنسيق بين رجال جمارك ميناء الشويخ ورجال المكافحة، حيث تم فتح الشحنة المشبوهة وتبين انها داخل احراز حديدية تم قطعها وإخراج الكمية التي تجاوزت الـ2000 بطل خمر مستوردة. وأردف المصدر ان المعلومات الأولية تشير الى ان الشحنة قادمة من احدى دول الخليج، حيث تم التحفظ عليها وإحالتها الى المكافحة.