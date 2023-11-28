في أقصى جنوب ولاية لويزيانا الأميركية، يضطر السكان لشراء عبوات مياه معدنية للشرب أو الاستحمام، فالمياه المالحة المتسربة من نهر ميسيسيبي الذي طاله جفاف لأشهر عدة تعكر حياتهم، في وقت ينتابهم شعور بأنهم منسيون. وتقول كاثي فودوبيا المقيمة في تا، «بدأ مذاق المياه يصبح غريبا» في مايو الماضي. وللسنة الثانية على التوالي، تراجع تدفق النهر الشهير الذي يعبر الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية، لدرجة أنه بات عاجزا عن وقف تدفق المياه المالحة المتصاعدة من المحيط.



ومنذ مايو 2023، يشير مقيمون كثر تحدثت إليهم وكالة فرانس برس، إلى أن مياه الصنابير باتت غير صالحة للاستعمال. وتقول فودوبيا: «عندما نغسل ملابسنا، تبدو وكأنها تعرضت لمادة تبييض».