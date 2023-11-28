منصور سلطان



نجح تاجر مخدرات في الفرار تاركا خلفه كيسا به 1587 حبة مخدرة بعد مطاردته من قبل نجدة الجهراء أمس على طريق السالمي السريع.



وكانت إحدى دوريات نجدة الجهراء اشتبهت مساء أول من أمس على طريق السالمي في سيارة دفع رباعي تسير بسرعة جنونية، وبعد الطلب من قائدها التوقف زاد من سرعتها وبعد مطاردتها أقدم قائدها على رمي «كيس» من نافذة السيارة ولاذ بالفرار، وبعد توقف رجال النجدة وفتح الكيس عثروا على 1587 حبة مخدرة، فتم الابلاغ والتعميم على رقم لوحة السيارة وإبلاغ رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات للبحث والتحري عن تاجر المخدرات.