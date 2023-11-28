وصلت نجمة الپوپ البريطانية ريتا أورا (33 سنة) المولودة في بريشتينا، إلى كوسوفو للاحتفال بعيد ميلادها، في خطوة تحمل احتراما لبلدها الأم الذي غادرته عندما كانت طفلة.



وأظهر مقطع فيديو نشره رئيس بلدية بريشتينا بيرباريم راما، المغنية وهي تضع يدها على قلبها وتبتسم مباشرة بعد نزولها من الطائرة ووصولها إلى الأراضي الكوسوفية.



وكان أفراد عائلة أورا، وهم من الألبان، غادروا كوسوفو عام 1991 هربا من القمع الذي فرضه الصرب بقيادة سلوبودان ميلوسيفيتش بعد أن جرد الإقليم السابق من حكمه الذاتي.



وبعد وصولها إلى بريشتينا، اجتمعت أورا برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، وقالت إن «الرحلة وهذا اللقاء جعلاني متحمسة جدا للمستقبل».