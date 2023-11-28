محمد الجلاهمة



تم تعميم أوصاف مركبة على عموم دوريات «الداخلية» وتسجيل قضية سرقة ضد مجهول مع أمر بضبط من يستقل المركبة المبلغ عنها وإحضاره إلى المخفر للتحقيق معه، وأمر رئيس تحقيق الأحمدي بتسجيل مخالفة مرورية بحق وافد تحت عنوان «ترك مركبة في وضعية التشغيل». وجاءت تعليمات وأوامر التحقيق بعد أن تقدم وافد برفقته كفيله وذكر أن السيارة تعود ملكيتها إلى كفيله. وترك المركبة في وضعية التشغيل ودخل إلى المحل لفترة لم تتجاوز 3 دقائق وإذ بشخص مجهول دخل إلى المركبة وغادر بها إلى جهة غير معلومة. وحذر المصدر المواطنين والمقيمين من ترك مركباتهم في وضع التشغيل حتى ولو لبضع ثوان، مشيرا إلى أن كثيرا من سرقات المركبات وقعت خلال تركها لثوان معدودة.