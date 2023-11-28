عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وكيلة التعليم العام حصة المطوع 175 لجنة لامتحانات الفترة الدراسية الاولى لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م للقسمين العلمي والادبي والتعليم الديني والتي ستكون جاهزة لاستقبال واحتضان الطلبة في الاختبارات التي ستنطلق يوم 3 من شهر يناير المقبل.



وحددت المطوع 36 لجنة لاختبارات مدارس منطقة العاصمة التعليمية منهم 18 للبنين و18 للبنات وتم تخصيص 20 لجنة لحولي التعليمية منهم 10 للبنين و10 للبنات و31 لجنة للفروانية التعليمية منهم 15 للبنين و16 للبنات و37 لجنة لمدارس تعليمية الاحمدي تكون 17 للبنين و20 للبنات و23 لجنة في منطقة الجهراء التعليمية منهم 11 للبنين و12 للبنات و15 لجنة في تعليمية مبارك منهم 7 للبنين و8 للبنات.



اما مدارس التربية الخاصة فقد تم تخصيص لها 8 لجان 4 للبنين و4 للبنات. كما حددت الوكيلة المطوع 5 لجان لطلبة التعليم الديني منها لجنتان للبنين و3 لجان للبنات.