هادي العنزي

تعادل العربي مع ضيفه الزوراء العراقي 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليرفع الأخضر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما وصل الفريق العراقي إلى النقطة الـ 8 في المركز الثاني.



وفي مواجهة ثانية ضمن ذات المجموعة، تغلب الرفاع البحريني 6-1 على ضيفه النجمة اللبناني، ليبتعد في صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما بقي الخاسر بنقطة واحدة في المركز الأخير.

وحسابيا، فإن العربي غادر البطولة، حيث تبقت لديه مباراة واحدة مع النجمة اللبناني، يحتاج فيها إلى الفوز، وخسارة الزوراء العراقي أمام الرفاع البحريني، ليتساوى الفريقان في النقاط، لكن مع ذلك تبقى إمكانية ضئيلة لتأهله، عطفا على نتيجة المباراتين، وكذلك إمكانية خطف البطاقة الوحيدة لأحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني من المجموعتين الأولى والثانية، لاسيما المجموعة الثالثة التي تضم الكويت ب6 نقاط وهو نفس رصيد الوحدات الأردني خلف الكهرباء المتصدر ب7 نقاط.

وبالعودة إلى مواجهة العربي والزوراء، لم يظهر الأخضر رغبة كبيرة في بداية إيجابية في الشوط الأول للمواجهة، حيث بدت صفوفه متباعدة، ولم يشكل خط المقدمة خطورة تذكر على حارس الزوراء جلال حسن هاشم، وتمكن المهاجم النيجيري كريستوفر جون من تسجيل هدف السبق للفريق العراقي، بعد مراوغة متميزة من الجهة اليسرى وتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس الدولي سليمان عبدالغفور (31).



وخسر الفريق الضيف جهود لاعبه علي كاظم (37) بعد حصوله على البطاقة الحمراء، لكن النقص العددي لم يشكل فارقا كبيرا للاعبي الأخضر، حيث لم يشكلوا خطورة تذكر على مرمى الزوراء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد.



وقد حرص مدرب العربي البوسني داركو نيستوروفيتش على تعزيز خط المقدمة عبر الدفع بالمهاجم المغربي حمزة خابا، وبالفعل تحسن الأخضر كثيرا، وبدا أكثر شراسة هجومية، وكاد بندر السلامة ان ينجح في معادلة النتيجة عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن القائم الأيسر تصدى لها (62)، واقترب حمد القلاف من التسجيل لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيمن للمرمى العراقي (65).



سعى المدرب المصري حسام البدري للمحافظة على تقدم فريقه؛ فأجرى تبديلين دفعة واحدة قبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة، وبالفعل تمكن من تحصين مرماه جيدا أمام محاولات الأخضر القليلة، لكن رأسية سلطان العنزي وجدت طريقها لمرمى جلال هاشم (89)، ولم يسعف الوقت لاعبي الأخضر لإضافة هدف ثان.