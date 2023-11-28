أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير انتوني بلينكن سيزور مجددا إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع الجاري، كما سيتوجّه إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28).

وهذه الزيارة ستكون الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبرالماضي.

وقال المسؤول الأمريكي ان بلينكن سيناقش مع الشركاء في المنطقة "مبادئ واشنطن بشأن مستقبل قطاع غزة والحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واضاف ان بلينكن سيشدد في اجتماعاته على الحاجة إلى استمرار تزايد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، كما سيناقش الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين في القطاع.