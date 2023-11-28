تمكن مفتشو جمارك ميناء الشويخ من ضبط ما يقرب من 2183 زجاجة مشروبات روحية، مخبأة في مولد كهربائي كبير قادم من احدى الدول الخليجية عبر جمارك ميناء الشويخ.



وفي التفاصيل: وصل إلى جمارك ميناء الشويخ مولد كهربائي كبير قادم من احدى الدول الخليجية، إلا أن مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - مراقبة التفتيش والاستيداع راودتهم الشكوك في ذلك المولد الكهربائي، وقاموا بإحالته إلى جهاز الكشف الإشعاعي الذي أوضح وجود اختلاف في الكثافات داخل المولد، وبناء عليه تم فتحه بمساندة قوة الإطفاء العام، وعثر على ما يقرب من 2183 زجاجة مشروبات روحية مخبأة بداخله، وعليه تم ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الاختصاص.