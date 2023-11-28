استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس أركان الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ركن سيد عاصم منير ووزير القانون والعدالة والموارد الوطنية والتغير المناخي والمياه بجمهورية باكستان الإسلامية أحمد عرفان أسلم والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء ركن مهندس الدكتور غازي حسن الشمري وسفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى دولة الكويت مالك محمد فاروق.