بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أشاد فيها سموه بالممارسة الديمقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم 28 نوفمبر 2023 لمناقشة الاستجواب المقدم لسموه وبما تميز به أداء سموه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.

كما أشاد سموه بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.