أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن بدء استقبال طلبات تجديد هويات المخلصين الجمركيين ومناديبهم عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، مشيرة إلى ان المستندات الواجب توافرها في تقديم الطلب هي كالتالي:

لفئة المخلص العام عبارة عن:

1. صورة البطاقة المدنية

2. صحيفة الأدلة الجنائية

3. شهادة التأمينات الاجتماعية

4. صورة شخصية أما

بالنسبة لفئة المخلصين التابعين والمناديب الجمركيين فحددت الطلبات في الآتي:

1. صورة الجواز

2. صورة البطاقة المدنية

3. صحيفة الحالة الجنائية

4. صورة شخصية

5. كتاب طلب تجديد موقع من صاحب المكتب

6. صورة الرخصة التجارية للمكتب

7. اعتماد التوقيع للمكتب

ولفئة المخلصين الخاصين المستندات هي:

1. صورة الجواز

2. صورة البطاقة المدنية

3. صحيفة الحالة الجنائية

4. صورة شخصية

5. كتاب طلب تجديد موقع من المفوض بالتوقيع

6. صورة الرخصة التجارية للشركة

7. اعتماد التوقيع للشركة

وذكرت الإدارة العامة للجمارك، أنه سيتم إيقاف اسم المستخدم في حال عدم استكمال إجراءات التجديد بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل.