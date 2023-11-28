تبرز بعض الدراسات فوائد متعددة لتناول أوراق الجوافة، حيث أكدت النتائج أن فوائدها أكثر بكثير من الآثار الجانبية السلبية المحتملة.

وبحسب ما نشره موقع WIO News، يمنح تناول أوراق الجوافة المزايا الصحية التالية:

1- صحة الجهاز الهضمي

نظرًا لخصائص أوراق الجوافة المضادة للبكتيريا، فإنها تعزز صحة الأمعاء. يساعد المحتوى العالي من الألياف على الهضم وتليين البراز وتخفيف الإمساك.

2- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تحتوي أوراق الجوافة على مضادات أكسدة قوية تعمل على تحييد الجذور الحرة الضارة. ويمكن أن يقلل تناول أوراق الجوافة من خطر تلف الخلايا والطفرات التي تؤدي إلى السرطان.

3- تثبت مستوى السكر في الدم

إن تناول أوراق الجوافة مفيد للمصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، حيث يعمل على تثبيت مستويات الغلوكوز. ويمنع حدوث ارتفاعات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، مما يدعم الصحة العامة.

4- تعزيز المناعة الطبيعية

إن أوراق الجوافة غنية بفيتامين C، الذي يعزز أداء جهاز المناعة الطبيعية في الجسم. كما أن محتوى أوراق الجوافة من مضادات الأكسدة يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة، بما يعزز آليات الدفاع في الجسم، ومكافحة الأمراض والالتهابات.

5- صحة القلب

يساهم تناول أوراق الجوافة في تحسين صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتحسين نسبة الكوليسترول الجيد، بما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

6- صحة العيون

إن أوراق الجوافة غنية كذلك بفيتامين A الضروري لصحة العيون، والذي يحافظ للشخص على قوة إبصار جيدة. يدعم تناول أوراق الجوافة صحة العيون ويقوي الرؤية ويحمي من المشاكل التي قد تصيب العيون.

7- مكافحة الإجهاد

تتميز أوراق الجوافة بخصائص تخفيف التوتر والقلق، بما يعزز الصحة العقلية، ويساعد الشخص على البقاء هادئًا أثناء ممارسة الرياضة.

آثار جانبية محتملة

يحذر الخبراء من احتمال حدوث بعض الآثار الجانبية السلبية عند الإفراط في تناول أوراق الجوافة أو استخدامها بطريقة غير صحيحة.

وتشمل الآثار الجانبية آلاما في المعدة وغالبًا ما تكون مؤقتة. يمكن أن يؤدي وضع أوراق الجوافة على الجلد إلى تهيج للجلد والبشرة لدى البعض.

ينصح الخبراء مرضى السكري بقياس نسبة السكر في الدم قبل تناول أوراق الجوافة تجنبًا لحدوث انخفاض في مستويات الغلوكوز.

ويوصي الخبراء من يعانون من الإمساك بعدم استخدام أوراق الجوافة في الشاي لأنها يمكن أن تتسبب في زيادة حالة الإمساك لدى البعض.