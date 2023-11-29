يلتقي في الثامنة مساء اليوم فريق الحرس الوطني بطل دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في النسخة الماضية مع فريق الهيئة العامة للصناعة في منافسات كأس السوبر الذي سيقام على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة. ويشارك فريق الصناعة في اللقاء كونه وصيف بطل الدوري بعدما حصل الحرس على لقبي الدوري والكأس بنسخة العام الماضي، ووفقا للائحة دوري الوزارات يشارك وصيف الدوري في حال حصول بطل الدوري على لقب بطل الكأس.



من جانبه، أكد حامد الهزيم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف رئيس اللجنة العليا، أن مباراة كأس السوبر تعد انطلاقا لمنافسات الموسم الجديد لدوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة 14 فريقا حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي.