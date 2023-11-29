الدوحة - فريد عبدالباقي



قاد المدرب وسام رزق، فريقه السد القطري إلى تحقيق فوز غال خارج أرضه أمام الشارقة الإماراتي 2-0، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في الظهور الأول لرزق الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي برونو ميغيل، الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي.



سجل هدفي السد، الثنائي المحترف الإكوادوري غونزالو بلاتا، والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقتين (9 و60).



وبهذا الفوز الثمين تلقى الشارقة الهزيمة الأولى في البطولة الآسيوية ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما عزز السد استمراره في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، واستطاع ناساف كارشي الأوزبكي اعتلاء صدارة المجموعة بفوزه على الفيصلي الأردني 3-1، ليترفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تلاشت حظوظ الفيصلي في التأهل بعد بقائه عند 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها الشارقة بالفيصلي في الأردن وناساف مع السد في قطر.



هذا، وودع الدحيل منافسات دوري الأبطال الآسيوي، رغم تحقيقه فوزه القاري الأول على حساب الاستقلال الطاجيكي بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم الكيني مايكل أولونغا في الدقيقتين (47 و89).



ورفع الدحيل الذي يدون ظهوره الـ 12 على التوالي في البطولة القارية رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الاستقلال عند نقطتين.



فيما حجز النصر السعودي مقعدا في دور الـ 16 بعد تعادله السلبي أمام برسبوليس الإيراني، ليترفع رصيد النصر إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء الفريق الإيراني في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.



هذا، وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 أن مبيعات الدفعة الثانية من التذاكر التي طرحت في 19 نوفمبر الجاري، سجلت بيع 90 ألف تذكرة خلال أول 24 ساعة من طرحها، مع تصدر المشجعين من قطر والسعودية والهند مجددا للمشجعين الأكثر شراء للتذاكر.



إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم حمد المناعي، أن نظام بطولة كأس أمير قطر للموسم الرياضي الحالي 2024-2023 سيشهد بعض التغييرات، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الفرق للمشاركة.



وقال المناعي إن القرعة ستتم من دور الـ 16 وفقا للترتيب العام للفرق في الموسم الحالي، مشيرا إلى مشاركة 20 فريقا، 12 فريقا تمثل أندية الدرجة الأولى، بالإضافة إلى 8 فرق تمثل أندية الدرجة الثانية.